No Encontro, Fátima Bernardes se emociona ao descobrir que incentivou senhora a tomar segunda dose da vacina contra a covid-19 - Reprodução/TV Globo

Publicado 17/08/2021 11:19 | Atualizado 17/08/2021 11:26

Rio - A apresentador Fátima Bernardes precisou ser substituída no comando do "Encontro" desta terça-feira por Fernanda Gentil e André Curvello. Segundo os substitutos, a titular acordou indisposta e não pode estar à frente do programa matinal, mas testou negativo para a covid-19.

"A Fátima não se sentiu bem à noite, acordou indisposta. Mas testou negativo para a Covid-19", contaram os apresentadores. O programa recebeu, nesta edição, a cantora cantora Elba Ramalho.

Fátima recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, no início do mês de junho, na cidade do Rio. "Que alegria e ao mesmo tempo que dor por tantos brasileiros que não tiveram essa mesma chance que eu. Tomei a AstraZeneca. Vou continuar com os mesmos cuidados de sempre e esperar pela segunda dose", disse ela, que foi ao local de vacinação usando uma camisa laranja com a frase: "vacina, sim".