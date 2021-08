Marcos Mion no ’Encontro’ - Reprodução

Marcos Mion no ’Encontro’Reprodução

Publicado 13/08/2021 11:40 | Atualizado 13/08/2021 12:07

Rio - Marcos Mion participou do "Encontro com Fátima Bernardes" nesta sexta-feira e não segurou a emoção. Mais novo contratado da Globo, o ex-apresentador de "A Fazenda", da Record, fez altos elogios para a nova "firma" e também para Fátima. Ele chegou até a pedir para que a apresentadora repetisse as boas vindas quando ele entrou no palco. "É muita emoção para o meu coração, muita emoção de aparecer perto de você", disse Mion.

fotogaleria

Publicidade

Antes da entrada no palco do "Encontro", Fátima conversou com o apresentador na praça de alimentação da Globo. "Não vou fingir costume, era mais que uma meta, era um sonho. Muitas pessoas não conseguem realizar um sonho, estou vivendo cada segundo, é uma emoção grande. É fácil dizer que Deus desenhou um caminho para mim, mas quando você está caminhando é uma angústia. Estou surtando de estar aqui", garantiu.

Mion repetiu mais de uma vez que estava vivendo um sonho e agradeceu o apoio de todos os colegas e críticos de TV que o apoiaram. "Agradecer aos críticos de TV. Agora que realizei estou trazendo todo mundo aqui", disparou citando nomes como Leo Dias e Chico Barney.

Publicidade

Seriado Sandy e Junior

Apesar de tanta emoção, esta não é a primeira vez que Marcos Mion é contratado pela Globo. No início da carreira, ele fez parte do elenco do seriado Sandy e Junior. O apresentador assistiu a um vídeo de Junior falando sobre sua volta à emissora.

Publicidade

"Sou um cara transparente, ver esse link do início da minha carreira... A gente é amigo até hoje, ver essas imagens e pessoas torcendo por mim é muito gratificante. Vale a pena ser honesto, do bem, não passar a perna em ninguém, acreditar em Deus. Vale a pena você trabalhar e acreditar em você e realizar seus sonhos", disse.

Apesar de já ter trabalhado na Globo, Mion nunca havia estado nos "Estúdios Globo", o antigo Projac, no Rio.

Publicidade

Luciano Huck

Marcos Mion vai comandar o "Caldeirão", aos sábados, a partir de setembro, quando Luciano Huck vai assumir o "Domingão". A história dos dois é longa. Mion já havia substituído Huck na Band. "Luciano conheço a muitos anos. Substitui ele na Band, fazia o 'H'. Ele veio para a Globo. EU assistia em casa o H. Anos depois eu assumi o programa, fazendo o 'Descontrole', foi uma coisa maluca. Novamente estou entrando no lugar do Luciano. Admiro demais em muitos aspectos, levando minha marca, leveza, diversão".