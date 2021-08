Ary Fontoura lamenta morte de Tarcísio Meira no Encontro - Reprodução/Globo

Publicado 12/08/2021 12:10 | Atualizado 12/08/2021 12:49

"Uma das primeiras pessoas que eu vi foi o Tarcísio Meira. Pedia para Deus para ele passar por isso logo, agora vem essa notícia tão desagradável, penso na Glória, nem vou poder estar lá. Era um casal tão unido, havia um amor tão profundo pelos dois. Gostaria tanto de abraçá-la, confortá-la nesse momento tão difícil. Gostaria de me despedir de Tarcísio também", disse.

Emocionado, ele continuou e citou a morte de Paulo José. "São duas notícias muito tristes para a cena brasileira, para nós profissionais, Nossa Senhora, ah, meu Deus, poderia dar uma pausa para gente. Resta rezar e pedir a Deus para que Ele conduza Tarcísio para o melhor caminho", disse ele, que ainda repercutiu a entrevista em um vídeo no Instagram.

"Estava fazendo uma entrevista com a Fátima Bernardes para falar da morte do querido Paulo José e recebi um choque com a partida também de Tarcísio Meira. Muito difícil, muito triste. Tive o privilegio de trabalhar com ele, um grande artista, um grande ser humano... O nosso pessoal está partindo, a arte vai ficando mais pobre, mais triste. Meus sinceros sentimentos à família, principalmente a Glória. Vontade de dar um abraço é muito grande. Vá em paz, meu amigo. Sempre lembrarei das nossas últimas conversas. Quero ressaltar que essa doença não é uma brincaidera. Por favor, cuidem-se", declarou ele.

Lilia Cabral também falou sobre a perda dos dois ícones da TV. "São grandes atores da história da TV [Paulo e Tarcísio] e você pensa que é eterno mesmo, mas é muito difícil aceitar. Não é aceitar, mas receber, é uma notícia que dói... Só consigo pensar na Glória. Não paro de pensar nela, porque através dela eu conheci o Tarcísio e ele foi meu pai duas vezes. Ele era um pai para mim e a Glória sempre foi tão carinhosa, desde a primeira novela, tão amiga. E penso na família também, claro", acrescentou Lilia, que não conteve a emoção.

"É difícil acreditar. São dois grandes atores dentro da história da televisão. É muito difícil, é uma notícia que dói... Só consigo pensar na Glória. É uma tragédia", acrescentou Lilia, com a voz embargada.

Lilia Cabral no #Encontro conversando sobre Paulo José e Tarcísio Meira pic.twitter.com/nRoXvqiJQI — TV Globo em (@tvglobo) August 12, 2021

