Publicado 11/08/2021 14:21

Rio - Luisa Sonza participou do "Encontro", na Globo, na manhã desta quarta-feira e falou sobre os ataques de ódio que vem sofrendo nas redes sociais. A cantora contou que as críticas se intensificaram após a separação do humorista Whindersson Nunes, em abril de 2020.

"Ainda não sei lidar muito bem com essa situação, não sei conversar sobre isso, dialogar de uma maneira madura", disse a cantora de 23 anos. "Foi uma violência muito desproporcional, não era só uma questão de fãs contra fãs. Era uma agressividade muito grande", completou a apresentadora Fátima Bernardes.

Luisa disse que sofreu com "uma agressividade injustificável" e que os ataques não aconteceram apenas online. "Não foi só hater de internet, eu sou atacada na rua. Depois do [álbum] Doce 22 parece que parou", revelou Luisa.

A cantora chegou a passar um tempo afastada das redes sociais, mas afirmou que é difícil para ela "odiar" as redes sociais já que sua carreira foi impulsionada por esse meio. "Eu disse por tantos anos que nada me atinge, mas infelizmente, me atinge sim. Eu vou parar de dizer que estou bem. Não está, não sei quando vou ficar [bem]", disse.