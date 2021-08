Fernanda Nobre revela ter um relacionamento aberto - Reprodução

Fernanda Nobre revela ter um relacionamento abertoReprodução

Publicado 19/08/2021 10:43

São Paulo - Fernanda Nobre, de 37 anos, e Marcelo Serrado, de 54 anos, participaram do "Conversa com Bial" na última quinta-feira (18) para falar sobre um assunto pouco abordado na televisão atualmente: relações não-monogâmicas. Serrado é estrela de um filme, "Dois + Dois", que aborda o assunto, já Fernanda entrega que se dispôs a viver um casamento não-monogâmico com o diretor José Roberto Jardim.

fotogaleria

"Mesmo com tudo que a gente conquistou, ainda vendem a ideia de amado que esperamos para salvar nossa vida. Isso vai na contramão desse caminho da contemporaneidade que defende a individualidade. A gente continua relacionando o sexo ao amor", iniciou Fernanda Nobre, que já viveu também um relacionamento abusivo.

Publicidade

Entretanto, engana-se quem pensa que relação aberta é festival. Segundo a atriz, cada casal possui suas regras e para manter tudo de pé é necessário seguí-las. "Trair é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário. Ninguém trai ninguém no meu pacto, a gente vivencia experiências e tem uma lealdade a nós dois", completou ela.