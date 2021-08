Luccas Neto - RODRIGO LOPES

Publicado 19/08/2021 15:21 | Atualizado 19/08/2021 15:22

Luccas Neto volta ao palco do Espaço das Américas, em São Paulo, desta vez, como parte do projeto Edição Limitada. O artista apresentará o novo espetáculo “Luccas Neto e A Escola de Aventureiros”, nos dias 21 e 22 de agosto.

Nessa grande aventura, os vilões tentarão estragar os planos dos aprendizes, no entanto nossos amigos estão empenhados na realização dos sonhos. A saga conta ainda com a ajuda mais que especial da plateia, que deverá cantar, dançar, se divertir e mandar boas energias para Rafa, Yuri, Mandy, Lais e Luccas durante o treinamento.

O novo show de Luccas Neto é um musical repleto de coreografias, danças e efeitos especiais. Luccas, sempre preocupado com as lições e seu legado, de forma didática e afetiva, demonstra desde a importância da união, do amor e da amizade, até atitudes simples do dia a dia como o cuidado com a saúde bucal e o respeito ao próximo. E os papais e mamães também terão vez nessa nova montagem. De forma lúdica, algumas temáticas que fazem parte do universo materno e paterno também serão abordadas contemplando os desafios constantes na educação dos filhos.