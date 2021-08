Giullia Buscacio mostra corpo enxuto em dia de praia

Rio - A atriz Giullia Buscacio aproveitou o sol que faz no Rio de Janeiro nesta quarta-feira para curtir uma praia. Ela mostrou seu corpo enxuto nas areias da Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, acompanhada pela irmã, Giovanna. Giullia terminou recentemente seu namoro com o músico Pedro Calais, vocalista da banda Lagum.

Nos Stories, a atriz contou que o fim do relacionamento foi amigável. "Não estamos mais juntos há um tempinho. Optamos por continuar amigos e espero que vocês entendam nossa decisão com o mesmo amor que vivemos isso. Tem muitas coisas que envolvem um relacionamento... Fomos muito felizes e construímos uma história linda, mas achamos melhor seguir assim nesse momento", disse.

