MartnáliaNil Caniné/Divulgação

Publicado 18/08/2021 12:30 | Atualizado 18/08/2021 14:06

Rio - A música “Água de Chuva no Mar”, clássico originalmente gravado por Beth Carvalho, ganhou uma versão interpretada por Mart'nália, feita para a trilha original do filme “Um Casal Inseparável”. Na história, o relacionamento da professora de vôlei de praia Manu (Nathalia Dill) e do pediatra Leo (Marcos Veras) fica em risco após um mal entendido.