Publicado 18/08/2021 13:14

Rio - O grupo cultural Herdeiras do Samba, formado por filhas de grandes bambas, promoverá, nesta quarta-feira (18), às 19h, uma live em homenagem ao compositor Zé Ketti, que completaria 100 anos em 2021. O evento integra a programação do projeto Arte em Cena, do Sesc RJ.

O show vai recordar clássicos como 'Acender as Velas', 'Opinião' e 'A Voz do Morro', entre outros. Fatos importantes da carreira do sambista serão lembrados por Rogério Rodrigues, membro do departamento cultural da Portela, escola do coração de Zé Ketti, além de amigos do artista. A abertura ficará por conta de Tia Surica.

O grupo é formado por Geisa Ketti, Selma Candeia, Monica Trepte, Andréa Moreira e Eliane Duarte, herdeiras, respectivamente, de Zé Ketti, Candeia, Casquinha, Wilson Moreira e Mauro Duarte.

A live '100 Anos: Zé Ketti Vive! Músicas e Memórias' será transmitida pelo portal SescRio, no YouTube.