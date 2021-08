Vera Magalhães e Martinho da Vila - TV Cultura

18/08/2021

Rio - A escola de samba Unidos de Vila Isabel publicou uma nota nas redes sociais repudiando a pergunta feita pela jornalista Vera Magalhães a Martinho da Vila durante o "Roda Viva". A apresentadora questionou o sambista sobre a associação das milícias com as escolas de samba.

"A Unidos de Vila Isabel repudia com veemência o ato desrespeitoso da jornalista Vera Magalhães, no programa 'Roda Viva' da TV Cultura, diante de nosso Presidente de honra, Martinho da Vila, submetido ao questionamento de um suposto envolvimento de milicianos com a escola", inicia a agremiação em comunicado.

"Ícone da música brasileira e um dos grandes nomes da nossa cultura, Martinho será homenageado como próximo enredo que a agremiação levará à Marquês de Sapucaí. É leviano e deseducado impor ao artista, com toda sua história, a pergunta que embute especulação e suspeita delirantes. A jornalista foi insensível, causando tristeza e indignação aos telespectadores, fãs e vilisabelenses. A diretora da azul e branca reitera que em tempos tão obscuros, as escolas de samba se mantêm como a maior manifestação cultural do Brasil, geradora de desenvolvimento social, econômico e humano. A melhor e mais profunda forma de apresentar nosso país", diz a nota.

"Martinho, produtivo aos 83 anos, merece ser celebrado por sua arte múltipla, em músicas, telas e livros. Gênios com ele ajudam nosso povo a cruzar períodos difíceis como o atual, mantendo viva a beleza e a crença em dias melhores", finaliza.