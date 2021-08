Phelipe Lemos e Denadir Garcia formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira da Tijuca - Gabriela Rodrigues

Phelipe Lemos e Denadir Garcia formam o casal de mestre-sala e porta-bandeira da TijucaGabriela Rodrigues

Publicado 16/08/2021 21:16

Rio - Com o objetivo de voltar a gabaritar notas máximas no quesito Mestre-Sala e Porta-Bandeira, a Unidos da Tijuca, que para o Carnaval 2022 terá como defensores do pavilhão principal Phelipe Lemos e Denadir Garcia, firmou parceria com o Centro Esportivo Miécimo da Silva para treinos, atividades e ensaios da dupla. O local abriga o maior ginásio poliesportivo da América Latina e é referência em eventos esportivos nacionais e internacionais.

O complexo, que possui pista de atletismo, piscina olímpica e estádio de futebol, destaca-se como um dos mais modernos do Brasil. Localizado na Zona Oeste, o Miécimo oferece, ainda, gratuitamente 21 atividades esportivas.

Publicidade

O casal poderá usufruir de todas as modalidades, além de ensaiar no ginásio totalmente climatizado que foi palco de grandes eventos. Lemos e Denadir serão instruídos por Lincoln Pereira, coordenador de danças e ginásticas do local, e mestre-sala da Embaixadores da Alegria, escola de samba voltada as pessoas com deficiências.

"Trago o carnaval no DNA. Meu pai foi um dos fundadores da Mocidade Independente de Padre Miguel. Comecei profissionalmente no carnaval no ano 2000 coreografando a única ala de deficientes do carnaval carioca", destaca Lincoln.

Publicidade

Com a vacinação da dupla, os responsáveis pelo quesito já começaram os treinos para o próximo carnaval. A escola aguarda uma ocasião oportunamente para realizar festa de apresentação oficial do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira na quadra.