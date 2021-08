Baianas da Portela durante o desfile de 2020 - Léo Cordeiro/Divulgação

Publicado 17/08/2021 22:42

Rio - A Portela realizará, na próxima sexta-feira (20), uma nova eliminatória de samba-enredo. Dez parcerias seguem no concurso, que foi retomado na última sexta-feira após meses de interrupção por causa da pandemia. O público não terá acesso à quadra.

O evento será transmitido pelo Portela TV, no YouTube, e pelo no canal Fitamarela, a partir das 22h. No próximo carnaval, a agremiação levará para a Avenida o enredo "Igi Osè Baobá", desenvolvido por Renato Lage e Márcia Lage. O tema retrata a simbologia e a história dos baobás.