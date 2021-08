Jim Anotsu é o autor de 'O Serviço de Entregas Monstruosas' - Divulgação

Publicado 18/08/2021 11:27

Rio - O escritor, tradutor e roteirista Jim Anotsu vai participar nesta quinta-feira de uma live com a escritora Thalita Rebouças, um dos grandes nomes da literatura infantojuvenil nacional. Os dois vão conversar sobre o último livro do autor, "O Serviço de Entregas Monstruosas", publicado pela Intrínseca. O evento acontecerá às 19h, no Instagram da editora.

Thalita Rebouças e Jim Anotsu vão conversar sobre 'O Serviço de Entregas Monstruosas' em live nesta quinta-feira Divulgação

Em "O Serviço de Entregas Monstruosas", somos apresentados a Bello Horizonte, uma cidade onde seres fantásticos convivem normalmente com humanos. Desde que o Povo Mágico se revelou para a humanidade, fadas, faunos e liliputianos deixaram de ser somente personagens de histórias infantis. Um mundo cheio de magia exige um serviço de entregas à altura: o Serviço de Entregas Monstruosas, que leva encomendas sobrenaturais para qualquer parte de Bello Horizonte, usando motos voadoras.



É em uma dessas entregas que o menino Gustavo e a fada Strix sofrem uma tentativa de roubo. Sem saber, os dois carregam o último ovo de Dragão da Patagônia, uma carga valiosíssima que chamou a atenção de Le Chat, o autointitulado Nero do Crime, um dos maiores ladrões do mundo. Após escaparem do ataque, o ovo eclode e Gustavo e Strix ganham um filhote desobediente e faminto de Dragão da Patagônia, que precisam proteger de uma rede de criminosos capaz de tudo para destruir o mundo mágico.