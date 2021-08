'Minha Amy: A Vida que Partilhamos', de Tyler James, chega ao Brasil pela editora Agir - Divulgação

Publicado 18/08/2021 07:00

Rio - O livro "Minha Amy: A Vida que Partilhamos", de Tyler James, chega ao Brasil pela editora Agir e marca os 10 anos da morte de Amy Winehouse. A cantora britânica morreu de forma trágica e prematura em 23 de julho de 2011. Tyler James e Amy Winehouse se conheceram na escola, durante uma aula de canto. Ele tinha 13 anos de idade e ela, 12. Os dois nunca mais se desgrudaram. Eram “almas gêmeas”, afirma o autor.

Em um dos capítulos do livro, James relembra o momento em que viu a amiga pela primeira vez. “Ela (...) mal passava do metro e meio de altura, com cabelos negros compridos”, conta. “E então ela começou a cantar. Eu não conseguia acreditar nos meus ouvidos ou nos meus olhos. Aquela garotinha cantava como uma jazzista veterana de 40 anos que bebia três garrafas de uísque e fumava 50 Marlboros Red por dia.”

Ao longo das páginas, James aborda a relação de Amy com a família, sua paixão pela música e pelo cinema, sua vontade de ser mãe, a assinatura do seu primeiro contrato com uma gravadora, os bastidores da produção de seus álbuns. Fala também, como uma testemunha ocular, sobre a tendência da cantora à depressão, sobre o frágil casamento com Blake Fielder-Civil, sobre a maneira como a Indústria da Música a afetou e sobre como se refugiou nas drogas e na bebida.

Amy Winehouse era dona de uma voz potente e conquistou uma legião de fãs. A cantora recebeu 30 prêmios, entre eles cinco Grammys.