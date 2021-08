Pedro Páramo, de Ruan Rulfo, será o livro do Clube de Leitura - Divulgação

Publicado 11/08/2021 13:11

Rio - O próximo encontro do Clube de Leitura do Sesc 24 de maio acontecerá no dia 25 de agosto, quarta-feira às 19h. Sob a curadoria e mediação do poeta e artista Rafa Carvalho, este debate online via Zoom se propõe a discutir a obra Pedro Páramo do escritor mexicano Juan Rulfo. As inscrições serão abertas no dia 17 de agosto, às 14h, através do site https://inscricoes.sescsp.org.br/.

O ciclo que se incia em agosto tem como tema "Vida, Morte e Magia na América Latina", sob a curadoria do escritor Rafa Carvalho. A primeira obra a ser analisada é Pedro Páramo do autor mexicano Juan Rulfo. Considerado o romance mais aclamado da literatura mexicana, "Pedro Páramo" é o primeiro de dois livros lançados em toda a vida de Juan Rulfo.

O enredo trata da promessa feita por um filho à mãe moribunda, que lhe pede que saia em busca do pai, Pedro Páramo, um lendário assassino. Juan Preciado, o filho, não encontra pessoas, mas defuntos repletos de memórias, que lhe falam da crueldade implacável do pai. Vergonha é o que Juan sente. Alegoricamente, é o México ferido que grita suas chagas e suas revoluções, por meio de uma aldeia seca e vazia onde apenas os mortos sobreviveram para narrar os horrores da história.

O segundo encontro deste ciclo do clube acontece em 29 de setembro às 19h, com inscrições a partir do dia 21 de setembro, terça-feira às 14h. A obra da vez é "País sem Chapéu" do autor Dany Laferrière. O livro conta a história de um escritor que regressa ao Haiti, sua terra natal, depois de 20 anos de exílio e enfrenta o desafio de narrar essa experiência de retorno. À maneira de um pintor primitivo, com traço firme, cores vivas e perspectiva multifacetada, além de extrema inteligência e sensibilidade, ele conta sua perambulação pelas ruas de Porto Príncipe, seu cotidiano singular, pulsante de vida e de morte. Em meio ao vaivém de reconhecimento e estranhamento, onde se alternam o país real e o país sonhado, o autor é convidado a realizar uma viagem ao "país sem chapéu": o reino dos mortos e dos deuses do vodu.

A mediação dos encontros e a curadoria fica por conta de Rafa Carvalho, poeta e artista de múltiplas linguagens. É autor do livro de poemas “Auto-mar” (Editora Patuá, 2016); do livro de contos “Contas de mar” (Pontes Editores, 2019) e do romance “Cacimba” que concorreu ao Prêmio Kindle de Literatura em 2020.

SERVIÇO

Clube de Leitura: "Pedro Páramo” de Juan Rulfo

Data: 25 de agosto, quarta-feira às 19h

Local: Encontro fechado pela plataforma Zoom. Inscrições a partir de 17/08 às 14h em https://inscricoes.sescsp.org.br

Classificação: a partir de 14 anos

Gratuito