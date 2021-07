'Tudo é Rio' é o livro de estreia da autora mineira Carla Madeira - Divulgação

Publicado 19/07/2021 13:57

Rio - Livro de estreia da autora mineira Carla Madeira, lançado com sucesso originalmente em 2014, "Tudo É Rio" foi relançado recentemente pela editora Record. Apesar de pequeno, não se engane, "Tudo é Rio" é um livro potente. Arrebatador, eu diria.



O livro conta a história de Lucy, Dalva e Venâncio. Lucy é a prostituta mais bonita, mais desejada e mais despudorada da cidade. De repente, cai de amores por Venâncio, marido de Dalva. Venâncio e Dalva já foram um casal apaixonadíssimo, mas um acontecimento trágico muda tudo e faz com que ambos se desencontrem e passem a andar por aí arrastando correntes.

A história se passa em uma cidade pequena e a autora não dá maiores especificações sobre tempo e espaço. Ainda assim, a ambientação é muito bem desenvolvida. A sensação é de estar assistindo a uma novela, dessas que se passam em cidades fictícias com nomes como Tubiacanga e Greenville.



Carla Madeira consegue misturar um certo lirismo com uma linguagem mais pesada pra falar de amor, paixão, ciúme, recomeços. Emoções fortes, violentas! Impossível não ter vontade de marcar todas as passagens do livro.