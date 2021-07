'Onde Está Daisy Mason?', de Cara Hunter, foi lançado pela Trama no Brasil - Divulgação

Publicado 15/07/2021 10:39

Rio - Não é à toa que "Onde Está Daisy Mason?", da autora britânica Cara Hunter, primeiro livro publicado pelo selo Trama, da Ediouro, vendeu mais de meio milhão de exemplares mundialmente. O romance policial, protagonizado pelo detetive Adam Fowley, coloca o leitor no centro de uma investigação criminal com muitas reviravoltas e tensão.

Na trama, Daisy Mason, uma menininha de 8 anos, some misteriosamente da casa dos pais, em Oxford, na Inglaterra, durante uma festa no jardim da família. O detetive Adam Fowley e sua equipe, então, entram em cena para descobrir o que pode ter acontecido com a criança e acabam comprovando que, nesses casos, o autor do crime geralmente é alguém já conhecido da vítima.

"Onde Está Daisy Mason" não perde tempo. O livro já começa com a investigação sobre o desaparecimento de Daisy a pleno vapor. A leitura ganha um ritmo acelerado com a inserção de recortes de jornal, trocas de emails e postagens de redes sociais, como Twitter e Facebook.

A todo momento o leitor é convidado a criar novas teorias sobre o que realmente aconteceu com Daisy conforme vão surgindo novas pistas e evidências na investigação policial. E mesmo com tantas possibilidades, o livro é tão surpreendente que é praticamente impossível adivinhar o final.