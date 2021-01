Léo Moura posa com a camisa do Resenha FC André Mourão/Foto FC

19/01/2021

Rio - Sem clube desde que deixou o Botafogo-PB, Léo Moura vai disputar a Libertadores de futebol 7 pelo Resenha FC-PI, atual campeão brasileiro da modalidade. O lateral atuará pela primeira vez na categoria e chega para ser a estrela do grandioso projeto da equipe de Teresina.

Campeão da Libertadores pelo Grêmio, em 2017, Léo Moura terá a chance de conquistar novamente o continente, desta vez, no Fut7. A competição será disputada em julho, no Rio de Janeiro. Além do veterano, a equipe conta com o brasileiro Vassoura, considerado melhor jogador do mundo do esporte.



O Resenha lidera o ranking nacional à frente de clubes como Flamengo e Vasco. Em 2020, a equipe dominou o cenário nacional e teve o incrível aproveitamento de 95,7%, com 37 vitórias, um empate e uma derrota. O time conquistou o Campeonato Brasileiro - vencendo o Botafogo na final, que tinha a melhor defesa da competição, por 5 a 1 - e a Copa do Brasil.

Léo Moura tem 42 anos e seu último clube foi o Botafogo-PB. O lateral tem em seu currículo passagens por Flamengo, Grêmio, Fluminense, São Paulo, Botafogo, Vasco e Palmeiras, além de uma Copa Libertadores, um Brasileirão, duas Copas do Brasil e oito campeonatos estaduais.