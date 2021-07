'A Canção de Aquiles', que virou febre no TikTok, ganha nova edição - Divulgação

Publicado 27/07/2021 15:40

Rio - Publicado pela primeira vez em 2012, o livro "A Canção de Aquiles", de Madeline Miller, tem mais um milhão de cópias vendidas em todo o mundo. A obra, que estava esgotada e ganhou uma nova edição pela editora Planeta Minotauro, voltou ao topo das listas de mais vendidos graças à febre do "Book Tok", grandes perfis que falam sobre livros no TikTok.

Madeline Miller é a autora de 'A Canção de Aquiles' Reprodução Internet

Baseado na Ilíada de Homero, "A canção de Aquiles" é uma história sobre o poder do amor e a força do destino, mas também das grandes batalhas entre deuses e reis, de paz e glória, de fama eterna e dos segredos do coração humano.

O romance volta à Grécia Antiga, lar dos Deuses e reis, para contar a história do tímido Pátroclo, que levava uma vida solitária sob a constante desaprovação do pai, o intimidador rei Menécio, que esperava um filho confiante e forte. Após uma briga trágica que acaba na morte do oponente, Pátroco é condenado ao exílio e passa a viver no reino de Fítia.

Longe de casa e de tudo que conhece, Pátroclo conhece o semideus Aquiles, e encontra nele uma amizade verdadeira. Filho do rei Peleu e da deusa Tétis, Aquiles é tudo o que Pátroclo jamais seria: extraordinário, belo e com um futuro brilhante determinado por uma profecia. Os anos passam e os dois crescem inseparáveis, até que um dia o relacionamento se transforma em algo mais intenso.

A vida idílica que levam é interrompida quando surge a notícia de que Helena de Esparta foi raptada e que os homens gregos devem partir imediatamente para Troia a fim de libertá-la. Aquiles vê nessa guerra a oportunidade perfeita para enfim cumprir seu destino heroico e decide deixar para trás a corte e seguir para a batalha. Pátroclo, movido pelo amor que sente por Aquiles, o acompanha.



