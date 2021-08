Livro 'Crônicas de Pai', de Leo Aversa, é lançado nesta terça-feira - Divulgação

Livro 'Crônicas de Pai', de Leo Aversa, é lançado nesta terça-feiraDivulgação

Publicado 03/08/2021 14:47

Rio - O fotógrafo Leo Aversa lança o livro "Crônicas de Pai", que sai pela Intrínseca, com uma live nesta terça-feira. O bate-papo com o jornalista e escritor Márcio Menezes vai ocorrer no Instagram da Janela Livraria, a partir das 19h.

A convivência com o pai e com o filho Martín, agora com 11 anos, serviram de inspiração para seu primeiro livro, que chega às livrarias em edição de luxo, com direito a capa dura, pintura trilateral, projeto gráfico de Aline Ribeiro e ilustrações da artista Poeticamente Flor.

A apresentação afetuosa assinada pela amiga Adriana Calcanhotto, uma das tantas artistas já fotografadas pelo autor, dá o tom da coletânea. Como fotógrafo, Leo Aversa foi responsável por retratos de nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Ney Matogrosso, Fernanda Montenegro, Dona Ivone Lara e outros tantos baluartes de nossa cultura.