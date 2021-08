Livro 'Ex/Mulher' convida leitores a descobrir quem matou Andrew: a ex-mulher ou a amante que se tornou a atual esposa - Divulgação

01/08/2021

Rio - O novo livro da autora inglesa Tess Stimson chega ao Brasil pela editora Trama e conta a história de Louise, uma mulher que ainda não superou a traição e o abandono do ex-marido, Andrew.

Para piorar, o fato de Andrew ter constituído uma nova família com a amante, Caz, deixa Louise ainda mais abalada, porém, por conta dos filhos, ela busca lidar com a situação. Quando Andrew é então assassinado em uma festa de família, as suspeitas imediatamente recaem sobre Louise e Caz, que são encontradas diante do corpo.

Com uma narrativa que intercala os pontos de vista das duas protagonistas, Louise e Caz, com uma intensa investigação policial, "Ex/Mulher" convida o leitor a assumir o papel de detetive e desvendar os mistérios por trás da morte de Andrew. E nesse triângulo amoroso ninguém é completamente inocente.

Tess Stimson é autora de 12 romances, além de dois livros de não-ficção. Ex-jornalista e repórter, cobriu eventos dramáticos ao redor do mundo, inclusive em zonas de guerra. Stimson mudou-se para os Estados Unidos e tornou-se professora de escrita criativa na University of South Florida, em 2002.