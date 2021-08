'Destrua Este Livro Ilustrado', de Keri Smith - Divulgação

Publicado 17/08/2021 09:11

Rio - Muitas pessoas não conseguem nem conceber a ideia de amassar as páginas de um livro. Para elas, dobrar a pontinha da folha ou então usar a orelha para marcar uma página é crime inafiançável. Rabiscar, fazer notas, então, nem pensar! Mas, há também as pessoas que gostam de "conversar" com o livro. Grifar, manusear, fazer notas... Deixar registradas nas páginas a sua experiência de leitura.

A autora Keri Smith, do best-seller "Destrua Este Diário", faz parte do segundo time. E, para incentivar os pequenos leitores a usarem a sua criatividade e desmistificarem o objeto livro, Keri lança "Destrua Este Livro Ilustrado", que sai pela Intrínseca. A obra mostra que os livros foram feitos para serem usados e que não é preciso nenhuma regra como "Leia em Silêncio" ou "Cuidado para não amassar as páginas". Esse tipo de atitude pode tornar a leitura mais divertida e prazerosa para as crianças, além de tirar aquela impressão de que ler é uma "obrigação".

Em "Destrua Esse Livro Ilustrado", as crianças são incentivadas a dobrar, amassar, rasgar, esfregar e usar todos os seus sentidos, além de se divertirem com ilustrações lindas.