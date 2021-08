Adolescentes fazem fila em posto de vacinação de Duque de Caxias - CLEBER MENDES/AGÊNCIA O DIA

Publicado 23/08/2021 11:59 | Atualizado 23/08/2021 13:10

Rio - Uma informação falsa circulou nas redes sociais e fez lotar os postos de saúde de Duque de Caxias nesta segunda-feira (23). A prefeitura do município anunciou a vacinação para adolescentes (de 12 a 17 anos) com deficiência permanente ou comorbidades . No entanto, um calendário falso, que incluía também adolescentes sem deficiência, viralizou em grupos e confundiu a população.

Cláudia Regina recebeu no WhatsApp um cronograma falso que incluía jovens de 12 a 18 anos, sem especificar comorbidades. A caxiense se programou para levar a filha, de 16 anos, e o sobrinho, de 17, ao Posto de Saúde Alayde Cunha. A família chegou ainda na madrugada, mas não conseguiu se vacinar, já que não estava contemplada no cronograma.

"Estou desde às 5h da manhã aqui, um calor intenso, e não consegui vaciná-los. Eu tenho um grupo que sempre posta notícias de vacina, e recebi que hoje eles iam vacinar adolescentes com comorbidade e sem comorbidade. Mas cheguei aqui e falaram que é só para quem tem doença comprovada", lamentou.

Pedro Faustino, de 16 anos, também enfrentou a fila para ser vacinado, apesar de não estar incluído em nenhuma comorbidade ou deficiência. Ele não foi imunizado. "Estou desde 6h56 esperando a primeira dose. Mas infelizmente não liberaram. As pessoas estão faltando aula para isso, mas não puderam se vacinar".



Os adolescentes com deficiência - física, sensorial ou intelectual - devem apresentar um documento que comprove - laudo médico, exame ou receita. Para esses jovens, a vacina aplicada é a Pfizer. A vacinação acontece pela manhã, das 8h às 12h.

A lista de comorbidades consideradas são: obesidade grave; pneumopatias crônicas graves (asma); hemoglobinopatia grave (doença falciforme); doença neurológica crônica (paralisia cerebral); diabetes melitus; transtornos do espectro autista; síndrome de Down.

Os postos que vacinam adolescentes são: CER IV (Sarapuí); UPH Campos Elíseos; UPH Equitativa; UPH Imbariê; UPH Pilar; UPH Saracuruna; UPH Xerém; UBS Alaide Cunha; UBS Antônio Granja; UBS José Camilo; ESF Jardim Gramacho; ESF Centenário; ESF Mangueirinha; ESF Beira Mar; ESF Vila São Luiz; ESF Vila Operária.

Caxias também vacina os maiores de 18 anos, grávidas e lactantes que ainda não tomaram a primeira dose. A imunização dos adultos acontece nos postos: UPH Equitativa; UPH Pilar; UPH Imbariê; UPH Saracuruna; UPH Xerém; UBS José de Freitas; UBS Sarapuí; ESF Nova Campina; ESF Parque Esperança; ESF Trevo das Missões; ESF Taquara; ESF Parque Eldorado.

Em nota, a prefeitura de Duque de Caxias afirmou que "todas as informações sobre o calendário e quais os grupos a serem vacinados contra a Covid-19 no município, são divulgadas nos canais de comunicação e redes sociais oficiais da Prefeitura de Duque de Caxias. A Secretaria Municipal de Saúde também disponibiliza o canal direto 'Informativo Covid', através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município. Além da divulgação através desses canais oficiais de comunicação, os textos com a programação diária de vacinação são repassados por um mailling de veículos de imprensa, que também colaboram nessa divulgação".

O município reafirmou "repúdio ao compartilhamento de 'fake news', promovida por pessoas mal intencionadas, com o intuito de prejudicar a população e o bom andamento da vacinação no município".

Colaborou Cleber Mendes