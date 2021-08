Em Joinville, aplicação do imunizante é na região do quadril - Reprodução

Publicado 22/08/2021 19:57 | Atualizado 22/08/2021 19:57

Neste sábado, uma publicação no Twitter chamou atenção entre os internautas. Isso porque a moradora de Joinville, em Santa Catarina, Laura Braz compartilhou uma foto tomando a vacina contra a covid-19. Apesar da prática ter se tornado comum, após o início da vacinação contra a doença, o que chamou atenção foi o local onde a vacina estava sendo aplicada: no glúteo.

Na rede social da jovem, a publicação fez sucesso e já ultrapassa a marca de 13 mil curtidas. "Atenção trago imagens pra provar: em Joinville a gente toma na bunda mesmo", escreveu.

E da pra tirar foto sim porque na verdade é quase no quadril, não precisa abaixar nem meio cm de calça. A enfermeira da até dica de como segurar a blusa pra sair bem na foto — laura (@lauradcrg) August 22, 2021

Diferente de outras regiões do país, a prefeitura de Joinville optou por aplicar o imunizante nas nádegas. A gerente de Vigilância em Saúde do município afirmou que a prática diminui a chance de dor e reações. "O Ministério da Saúde orienta que a aplicação deve ser intramuscular, que pode ser no deltóide, que é o músculo do braço, ou no ventroglúteo, que é a região ao lado do glúteo. Como já é rotina de outras vacinas, nós optamos pelo ventroglúteo".