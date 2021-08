Servidora é demitida por furar fila da vacinação - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Servidora é demitida por furar fila da vacinaçãoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 22/08/2021 16:51

Paraná - Uma servidora da Prefeitura de Cascavel, no Paraná, foi demitida após furar a fila da vacinação. A demissão saiu no Diário Oficial o município nesta sexta-feira, 20. Segundo o jornal TN Online, a cidade considerou que a mulher violou o Estatuto do Servidor, por conduta escandalosa e de insubordinação.



A servidora é enfermeira, mas estava na Secretaria de Esportes, logo não estava na linha de frente da pandemia e não fazia parte de nenhum grupo prioritário. Ela teria ido ao Centro de Eventos onde ocorre a imunização com a desculpa de "cumprimentar uma colega", mas se vacinou.



Ela era funcionária da prefeitura desde 2002.