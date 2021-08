Governador João Doria - Divulgação

Publicado 21/08/2021 19:53

Rio - O governador de São Paulo, João Doria, estará no centro do programa 'Roda Viva', nesta segunda-feira (23). Com apresentação de Vera Magalhães, a edição vai ao ar, ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura.

Em pauta no programa, entre outros temas, a carta dos governadores em defesa dos ministros do STF, que têm sido alvo de ameaças e agressões por parte do presidente Jair Bolsonaro. Um dos signatários da carta, Doria afirmou que o documento constitui uma defesa da Constituição, da democracia e da liberdade. Além desta polêmica, São Paulo cobra do Ministério da Saúde a entrega de novas remessas de vacinas.

Doria deverá ser lançado candidato à Presidência da República pelo PSDB em 2022.