Vacinação contra a covid, hoje foi dia de vacinar jovens com 19 anos, no Centro Municipal de Saude Heitor Beltrão na Tijuca, nesta quinta feira (19). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 21/08/2021 08:09 | Atualizado 21/08/2021 08:12

Rio - Neste sábado (21), a Prefeitura do Rio faz a repescagem de vacinação para adultos com 30 anos ou mais e grupos especiais a partir de 18 anos. A campanha de vacinação contra Covid-19 válida para todas as unidades de saúde começa às 8h e vai até o meio dia. Essa será a última repescagem para adultos antes do início da campanha para adolescentes, prevista para esta segunda-feira.

Com a imunização dos jovens de 18 anos, nesta sexta-feira, a cidade ultrapassa os 90% de adultos vacinados na cidade. Ao todo, 7.122.450 pessoas foram imunizadas com pelo menos uma dose ou dose única na capital. A vacinação completa para adultos chegou a 43%, segundo informações do painel Rio Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A campanha deste sábado incluiria cariocas com a faixa etária de 20 a 29 anos, mas por conta da falta de doses, a SMS decidiu cancelar a imunização desse grupo.