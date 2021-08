Novo lote de imunizantes Oxford/AstraZeneca será distribuído neste sábado (21) - Divulgação/SES

Publicado 20/08/2021 20:42

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na noite desta sexta-feira, que vai distribuir novo lote de imunizantes, neste sábado, aos 92 municípios do estado. Serão308 mil doses de Oxford/AstraZeneca para serem aplicadas como segunda dose.Segundo a SES, a Prefeitura do Rioretirou sua parte correspondente de imunizantes às 15h desta sexta-feira, naCoordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói.

Neste sábado, os municípios de São Gonçalo, Maricá, Niterói e Itaboraí farão a retirada dos imunizantes, a partir das 8h, na CGA. Já as cidades das regiões Metropolitana I e II, Médio Paraíba, Serrana e Centro-Sul receberão as doses por vans e caminhões, que sairão da CGA, com escolta da Polícia Militar, às 7h.



Em outra frente, os municípios das regiões Norte, Noroeste, Baixada Litorânea e Costa Verde receberão as doses por meio de três aeronaves: da SES, do Governo do Estado e da Polícia Civil. Os helicópteros vão decolar do Grupamento Aeromóvel da PM, também em Niterói, a partir das 8h.



A SES reforça que, na segunda-feira, publicou nota técnica autorizando a intercambialidade de vacinas, caso o estado do Rio de Janeiro não receba doses do imunizante Oxford/AstraZeneca em quantidade suficiente para completar o esquema vacinal de quem já recebeu a primeira dose. Nesse caso, será possível completar o esquema vacinal com a segunda dose do imunizante da Pfizer. A medida foi tomada em conjunto com a equipe de especialistas do Conselho de Análise Epidemiológica que assessora a vigilância estadual e pactuada no Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems).



"A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) vem reforçando rotineiramente com as secretarias municipais de Saúde a importância de responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal. A SVAPS ressalta que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os municípios", acrescenta a nota da SES.