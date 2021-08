Vacinação contra a covid-19 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/08/2021 19:18

Rio - A 44ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 mostra que houve a redução de 16% no número de óbitos e 6% de internações por síndrome respiratória aguda grave no Rio. A análise, divulgada nesta sexta-feira, compara as semanas do dia 1º a 7 de agosto com a do dia 18 a 24 de julho deste ano. Apesar dos indicadores estarem caindo em relação as semanas anteriores, em algumas regiões do Rio, há tendência de alta.

"O cenário epidemiológico vem apresentando um aumento no número de casos e, por isso, de forma antecipada, colocamos em prática, o Plano de Contingência da Covid-19. Ele nos permite tomar decisões com mais tranquilidade, como a abertura de leitos, as medidas de flexibilização, entre outras ações assistenciais", explicou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Cinco regiões do estado estão com a bandeira amarela: Metropolitana II, Norte, Baixada Litorânea, Centro-Sul e Baía de Ilha Grande. As regiões Metropolitana l, Noroeste e Serrana estão com a bandeira vermelha; e a Médio Paraíba, com a laranja. As bandeiras representam o risco de infecção e as recomendações de isolamento social.