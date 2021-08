Portugal alcançou antes do previsto 70% de sua população vacinada contra a covid-19 - AFP

Publicado 19/08/2021 16:04

Portugal alcançou antes do previsto 70% de sua população vacinada contra a covid-19, anunciou nesta quinta-feira, 19, a ministra da Saúde, destacando que o governo pode acelerar o levantamento das restrições sanitárias ainda em vigor.

"Graças ao esforço dos portugueses, ontem (quarta-feira) alcançamos 70% da população com a vacinação completa", informou Marta Temido em uma entrevista para a televisão privada SIC.

Com uma população de quase 10 milhões de habitantes, Portugal esperava chegar a este objetivo antes de 5 de setembro, quando o governo considerava que seria o momento de flexibilizar as medidas para conter a pandemia.

"Se pudermos avançar a flexibilização, faremos", afirmou a ministra, dando a entender que este calendário pode ser adiantado.

No entanto, o uso de máscaras continuará obrigatório ao menos até 12 de setembro, de acordo com uma lei aprovada pelo Parlamento.

A marca de 70% representa "um resultado muito importante" porque corresponde ao objetivo designado em janeiro pela Comissão Europeia (CE), mas que foi decidido antes do surgimento da variante delta do coronavírus, que é mais transmissível, destacou Temido.

De acordo com o plano de desconfinamento do governo, esta taxa de vacinação permitirá a reabertura de bares e casas de festas - embora para acessar será necessário apresentar o passe sanitário ou um teste negativo de covid - e o levantamento dos limites de capacidade impostos a restaurantes e atividades com público.

Os dados nacionais coletados pela AFP apontam que Portugal foi o segundo membro da União Europeia (UE) em taxa de vacinação com uma primeira dose (77,6%) e o quarto em relação aos completamente vacinados (66,9%).

A partir do fim de semana começará a vacinação dos adolescentes entre 12 e 15 anos.