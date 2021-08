Baile funk 'proibidão' é registrado na madrugada deste sábado (21) na comunidade de Vila Vintém - Reprodução

Rio - Foram registradas aglomerações durante madrugada deste sábado (21), na comunidade da Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Um baile funk reuniu centenas de pessoas e foi possível identificar a presença de fuzis apontados para o alto durante o evento, que não foi o primeiro na região a ser realizado em plena pandemia.

O evento supostamente teria sido patrocinado pela facção Amigo dos Amigos, que ignora as recomendações de distanciamento social. No Facebook, um perfil chamado @imperiodotrevao é responsável por divulgar as atrações. Apenas em julho foram promovidos cinco eventos.

A Vila Vintém é uma área vizinha de Realengo, que neste momento é considerado o sétimo bairro entre os 162 do município do Rio de Janeiro com maior quantidade de casos confirmados de covid-19, com 10.422 casos, e o quinto com maior registro de mortes, acumulando 948 óbitos provocados pelo vírus.

A capital fluminense é considerada o epicentro da variante Delta no Brasil e o Estado do Rio de Janeiro foi o único com tendência de aumento de casos, na contramão de todas as demais unidades federativas do país.

A Polícia Civil foi procurada na manhã deste sábado (21) para esclarecer se pretende realizar alguma ação na região, mas não respondeu até o momento de finalização da reportagem.