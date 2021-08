Imagem feita no Centro Poliesportivo de Itaperuna viralizou nas redes sociais e se tornou meme. - Foto: divulgação/O Itapememes

Publicado 20/08/2021 21:38 | Atualizado 20/08/2021 21:48

ITAPERUNA - A vacinação contra a Covid-19 tem se tornado alvo de polêmica e em alguns casos gerado criação de memes nas redes sociais como a imagem de um jovem que se fantasiou de Cuca e foi se vacinar em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com Ícaro Souza, em entrevista ao O DIA, sua inspiração foi a indignação com a atual gestão do governo federal.

"Em um dos pronunciamentos do presidente da República, durante essa pandemia, ele falou que trabalharia com uma vacina onde uma das cláusulas era não se responsabilizar pelos efeitos colaterais, nisso usou prepotência e ignorância falando que vai quem tomar a vacina poderia virar um jacaré. Essa foi a minha motivação!", disse o rapaz que buscou descontração e diversão na internet.



Ícaro também contou ao O DIA que sempre se envolveu com a arte cênica então o personagem Cuca foi o escolhido para a ocasião justamente por causa da brincadeira.