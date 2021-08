Já o motociclista também foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro do município - Foto: reprodução internet

Já o motociclista também foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro do municípioFoto: reprodução internet

Publicado 20/08/2021 20:34

MIRACEMA - Um idoso morreu após ter sido vítima de um acidente ocorrido nesta sexta-feira (20/08) em Miracema, no Noroeste Fluminense. A colisão envolvendo uma bicicleta e uma moto aconteceu na RJ-200, entre Miracema e o distrito de Paraíso do Tobias, na altura do km 15. A vítima chegou a ser socorrids, mas não resistiu aos ferimentos. O motociclista também foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro do município. O acidente foi registrado na 137ª Delegacia de Polícia de Miracema pela Polícia Rodoviária Estadual (BPRv). O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).