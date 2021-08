Já o homem que estava no imóvel, prestou depoimento e foi liberado. - Foto: divulgação

Publicado 20/08/2021 20:24

ITAPERUNA - Um adolescente de 15 anos foi apreendido e duas mulheres foram presas por tráfico de drogas no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De posse de mandado de busca e apreensão, policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) se deslocaram à Rua Coronel Pimenta e na residência havia quatro pessoas. Durante as buscas os militares apreenderam 19 buchas de maconha, totalizando 57,25g, de acordo com laudo pericial; R$ 2416 em dinheiro e cinco celulares.

As duas mulheres foram autuadas por tráfico e associação para o tráfico de drogas e permaneceram presas à disposição da Polícia Civil. O jovem foi autuado no fato análogo do mesmo crime e ficou apreendido. Já o homem, prestou depoimento e foi liberado.