De acordo com a GCM, os veículos com destino ao bairro Frigorífico deverão passar pelo trevo da Capelinha. - Divulgação/PMI

Publicado 20/08/2021 20:22

ITAPERUNA - Por conta das obras de drenagem na via debaixo da Ponte do Frigorífico, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a Guarda Civil Municipal informou, nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, que o trânsito no trecho entre a pracinha do bairro Carulas até a ponte ficará interditado por cerca de sete dias. O trecho poderá ser transitado apenas por moradores.

Ainda de acordo com a Guarda, os veículos com destino ao bairro Frigorífico deverão passar pelo trevo da Capelinha. “Toda obra no município é para melhorar o local e mudanças no trânsito, mesmo que temporárias, são necessárias para dar continuidade aos serviços e também ofertar segurança para as pessoas. O local está com sinalização, além do patrulhamento da nossa equipe da Guarda. Por isso, solicitamos mais atenção aos motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres quando passarem pelo bairro”, disse Vilton J. Tostes, coordenador geral da Guarda Civil e Trânsito de Itaperuna.