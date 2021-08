Além da Secretaria de Assistência Social parcerias acontecem com pastas de Ambiente, Agricultura, Esporte e Lazer, e demais setores que abraçaram essa ideia. - Divulgação/PMI

Além da Secretaria de Assistência Social parcerias acontecem com pastas de Ambiente, Agricultura, Esporte e Lazer, e demais setores que abraçaram essa ideia.Divulgação/PMI

Publicado 20/08/2021 20:30



ITAPERUNA - A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, está realizando o projeto Horta Solidária. Nesta semana, o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) do Bairro Vinhosa esteve presente no Bairro São Mateus, especificamente na praça central daquela localidade, distribuindo hortaliças fresquinhas para os moradores que por ali passaram no horário para que as pessoas pudessem preparar as hortaliças para o almoço.

Vale lembrar que a Secretaria de Assistência Social também proporciona atividades periódicas em forma de oficinas de música, culinária, artesanato e trabalhos manuais. Padaria Escola, concessão de benefícios eventuais: auxílio natalidade; auxílio funeral; auxílio transporte; dentre outros. Outro importante destaque da Secretaria é o trabalho de Regularização Fundiária do Município, além de retornar com o atendimento do Programa Criança Feliz, promovendo ações e acompanhamento de crianças 0 a 6 anos.

De acordo com Oliver Trajano, secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, o projeto Horta Solidária é um grande sucesso. "O projeto Horta Solidária é um grande sucesso! O prefeito Alfredão, homem do campo e que conhece os caminhos da terra, tem nos dado total incentivo na realização do projeto. São muitas as pessoas envolvidas no programa e diversas secretarias trabalhando em conjunto, visando o melhor resultado para o município. Além da Secretaria de Assistência Social, precisamos agradecer os companheiros das secretarias do Ambiente, Agricultura, Esporte e Lazer, e demais setores que abraçaram essa ideia. Temos conseguido colocar à mesa de muitas famílias, essas hortaliças fresquinhas. Sigamos em frente, trabalhando firmes, em busca de uma Itaperuna melhor e muito mais saudável”, finaliza o secretário.

