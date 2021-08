Portaria do Ministério da Saúde credencia, em caráter excepcional, estabelecimentos de saúde da região como Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 - Foto: reprodução internet

Portaria do Ministério da Saúde credencia, em caráter excepcional, estabelecimentos de saúde da região como Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19Foto: reprodução internet

Publicado 20/08/2021 20:42

Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (20/08) uma portaria do Ministério da Saúde que credencia, em caráter excepcional, estabelecimentos de saúde como Centros Comunitários de Referência para Enfrentamento da Covid-19. A Portaria nº 2.010 credencia também os Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19. Na lista estão municípios do Noroeste Fluminense Bom Jesus do Itabapoana, Miracema, Italva, Itaperuna e Porciúncula que devem receber ao todo R$ 300 mil de incentivo cada. Cardoso Moreira, Natividade e Varre-Sai devem receber R$ 180.000,00 cada. Já Itaocara além de Natividade (por centros de atendimento tipo 2), devem receber R$ 240.000,00 cada.

A portaria concede ainda incentivo financeiro federal de custeio dos Centros, a ser transferido aos municípios em parcela única. De acordo com a portaria, 2.249 municípios foram contemplados com 2.627 centros de atendimento; e 30 municípios foram contemplados com 93 Centros Comunitários de Referência.

Publicidade

Os centros de atendimento para enfrentamento à Covid, pelos quais os municípios da região receberão incentivos, foram criados, segundo o ministério, para “conter a transmissibilidade do coronavírus ao reduzir a ida de pessoas com sintomas leves aos serviços de urgências ou hospitais”. Para tanto, atuam na identificação precoce dos casos, com o adequado manejo das pessoas com síndrome gripal e covid-19, de forma a reduzir a circulação de pessoas com sintomas leves em outros serviços de saúde.

“O principal objetivo desses estabelecimentos é o atendimento dos casos de síndrome gripal leve, causada ou não pelo coronavírus. A proposta é que o serviço componha o fluxo de cuidado na Rede de Atenção à Saúde (RAS), atendendo os casos leves e encaminhando os casos graves para a rede de urgência e emergência ou rede hospitalar”, informou a pasta.