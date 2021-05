Fluminense reduz déficit em 2020, mas dívida chega a R$ 768 milhões

O presidente Mário Bittencourt espera melhor resultado financeiro em 2021 LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 17:41

O Fluminense apresentou o balanço financeiro relativo à temporada de 2020 com um resultado negativo de R$ 2,922 milhões. Apesar de o prejuízo ter sofrido diminuição em relação a 2019 (que foi de R$ 9,304 milhões), o Tricolor fechou no vermelho pelo quinto ano seguido e viu sua dívida crescer para R$ 768.835.00.

Em relação ao aumento no passivo total, que em 2019 era de R$ 718,866 milhões, o Fluminense explicou em nota oficial que o resultado se deveu a três fatores: o acordo de pagamento de salários, férias e 13º de jogadores e funcionários até o fim de março de 2021, que já foi cumprido; o parcelamento de impostos durante a pandemia (nesta semana o Governo Federal anistiou os clubes de quitas a dívida); a premiação e as cotas de TV do Campeonato Brasileiro, que só foram recebidas em 2021 com o término da competição em fevereiro.



Publicidade

Além disso, o resultado também foi impactado pela pandemia de covid-19, que fez a arrecadação com bilheteria despencar de R$ 16.384.000 em 2019 para R$ 3.205.000. Outro fator importante foi a queda no valor arrecadado com a venda de jogadores: de R$ 105.415.000 em 2019 para R$ 50.333.000 no ano passado.



Sem um patrocinador master desde agosto de 2018, o Fluminense conseguiu manter a arrecadação nesse quesito no mesmo patamar: R$ 9,769 milhões contra R$ 9,352 milhões em 2019. Onde houve crescimento considerável foi no sócio-torcedor, que garantiu R$ 10.554.000 em 2020, quase dobrando (era de R$ 5.348.000).