Programa do Governo do Estado auxilia municípios da Baixada. Prefeito Renato Cozzolino, adere ao Supera Rio que chega à cidade de Magé. Álvaro Carvalho

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 13:24 | Atualizado 12/04/2021 13:24

Magé- A cidade de Magé, na Baixada Fluminense, vai aderir ao programa Supera Rio, que oferece auxílio financeiro para pequenas e médias empresas. Os empreendimentos cadastrados pela prefeitura terão direito a um crédito que varia de R$1 mil a R$50 mil e poderá ser pago pelo beneficiário, sem juros, com 12 meses de carência.



O secretário Municipal de Governo, Vinícius Cozzolino, se reuniu nesta sexta-feira (09) com o presidente do Conselho de Administração da Agência Estadual de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio), Vinícius Sarciá, para discutir a inclusão da cidade no programa. De acordo com o secretário, na próxima semana, a pasta vai fazer um levantamento de quem mais precisa do crédito.



“Tem R$100 milhões liberados para o programa e conseguimos trazê-lo para Magé. Nossa preocupação não é só covid. Depois que tudo isso passar e todos estiverem vacinados, temos que tratar da recuperação das empresas. As pessoas podem não morrer de covid, mas morrem de fome”, explicou Cozzolino.