Moradores de Magé devem trocar o RioCard até sexta-feira que vem (4/06). Troca é gratuita na loja da operadora RioCard em Piabetá. Reprodução.

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:37

Magé - Os moradores de Magé que utilizam o de vale-transporte precisam ficar atentos. Acaba no dia 4 de junho, na próxima semana, o prazo para troca dos antigos modelos dos cartões pelos novos. Depois dessa data, os sistemas de validadores em ônibus municipais e intermunicipais e vans legalizadas que circulam nestas cidades estarão programados para aceitarem apenas os novos cartões, portanto é muito importante não perder a data.



A troca é feita de forma gratuita na loja da operadora RioCard, que fica na Rua Eduardina Miranda Telles, 76, no Parque São Jorge, em Piabetá, e estará funcionando excepcionalmente até as 19 horas nesta reta final de prazo.

— Ajustamos o calendário de troca diante da pandemia para facilitar ao máximo a vida dos nossos clientes, levando em consideração todas as medidas necessárias para manter o atendimento, principalmente às relacionadas à saúde e à segurança sanitária. Temos ciência de que lidamos com clientes que desempenham funções essenciais e ampliamos a nossa estrutura para agilizar a troca em pontos e estações mais movimentadas e nas próprias lojas — disse a gerente da Riocard, Melissa Sartori.



Para receber o novo cartão gratuitamente, o cliente precisa apresentar o modelo antigo do VT. Não é necessário mostrar documentação, mas a troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. No ato, é emitido um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo. Quem perder o prazo final vai ter buscar o serviço diretamente em uma loja.