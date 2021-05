O prefeito Renato Cozzolino firmou na última quarta-feira (26), uma parceria com o diretor-presidente da Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), General Mattioli, para reativação do Grêmio Estrela de Raiz da Serra. Divulgação: Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 17:23 | Atualizado 27/05/2021 17:27

Magé - O maior complexo esportivo de Magé está prestes a sair do papel. Isto porque o prefeito Renato Cozzolino firmou na última quarta-feira (26), uma parceria com o diretor-presidente da Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL), General Mattioli, para reativação do Grêmio Estrela de Raiz da Serra.

“Vamos reformar e reabilitar a estrutura existente e implantar um complexo esportivo de Magé no resto do terreno. O clube faz parte da tradição esportiva e social da nossa cidade e é muito triste ver o estado em que se encontra o clube, mas vamos mudar essa realidade. O General Mattioli nos recebeu em Brasília e em breve a população de Magé terá o grêmio de volta e ainda vai ganhar o maior complexo de esportes da região”, adianta o prefeito Renato Cozzolino.

Publicidade

Fundado por operários em 1º de maio de 1954, o Grêmio Esportivo Fábrica da Estrela, está nas instalações da antiga Fábrica de Pólvora Estrela (hoje, IMBEL), e é uma das agremiações mais tradicionais do esporte mageense. O clube entrou para história pelas suas atividades, como campeonatos de futebol e shows com grandes nomes da MPB. Além de eventos corporativos e particulares.