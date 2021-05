Por O Dia

Magé - - A Enel Distribuição Rio está oferecendo 40% de desconto para pagamento à vista de contas de luz vencidas há mais de 180 dias. A negociação extraordinária oferecida pela companhia nesse momento de pandemia vai até 1º de junho e é válida para todas as classes de consumo, inclusive os clientes industriais e comerciais.



O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, possibilitando que voltem a ficar regularizados com a concessionária. A diretora de Mercado da Enel Brasil, Márcia Sandra Vieira Silva, explica que o desconto vai incidir sobre o total da dívida do cliente com a Enel Distribuição Rio, vencida há mais de 180 dias, incluindo juros, multa e atualização monetária. “Estamos vivendo um momento desafiador. Sensíveis ao atual momento, vamos flexibilizar este mês a negociação dos débitos de nossos clientes para que possam ficar em dia com a companhia”, afirma.



Os clientes da concessionária podem negociar os seus débitos pela Central de Atendimento 0800 28 00 120 ou presencialmente, nas lojas de atendimento (através de agendamento prévio pelo link: https://www.enel.com.br/pt/agende-seu-atendimento-presencial.html.



Sobre a Enel Distribuição Rio



A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². Magé, Itaboraí e a Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo representam a maior concentração do total de 2,7 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.