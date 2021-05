Estarão disponíveis os serviços de identidade no Posto do Detran de Magé. As vagas estão sendo disponibilizadas a partir de 12h desta quarta-feira (26). Reprodução.

Magé - O Detran.RJ promove, no próximo sábado (29), seu 27º mutirão desde o início da pandemia. Serão disponibilizadas 6,5 mil vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, em 116 unidades espalhadas em todo o Estado do Rio. Em Magé, os serviços de identidade, como primeira e segunda via estarão disponíveis. O atendimento será das 8h às 16h, no posto na Avenida Simão da Mota, 369, centro de Magé.



Para evitar aglomerações, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio. O usuário deve marcar os serviços pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.

O departamento pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas. Levantamento realizado pelo órgão detectou que cerca de 30 % das pessoas não comparecem na data agendada.



“Mesmo com as medidas de distanciamento, que impedem o departamento de operar com sua capacidade máxima, estamos disponibilizando mais de 28 mil vagas, por dia, sem contar com os mutirões aos sábados. Por isso, a necessidade de o usuário desmarcar o serviço com antecedência, para que a vaga seja ocupada por outra pessoa”, ressalta o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.