Publicado 25/05/2021 14:09

Magé - O Departamento de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), está disponibilizando o Cadastro Municipal de Cultura e Economia Criativa de Magé, com o objetivo de formar um banco de dados dos artistas locais para futuras contratações através de editais públicos e outros tipos de fomento ao setor.Para isso, os artistas devem acessar o site mage.rj.gov.br , no qual haverá um formulário para que sejam preenchidos dados pessoais, cursos realizados, principais trabalhos, áreas de atuação, entre outras informações.Segundo o diretor do Departamento de Cultura, Alexsandro Rosa, a ideia é cadastrar os chamados fazedores de Cultura de todas as áreas, como música, dança, teatro, audiovisual e patrimônio cultural.“Queremos identificar os fazedores de Cultura para, caso haja necessidade de contactar um profissional com um determinado perfil, temos este cadastro realizado de forma autônoma pelo artista local”, disse informando ainda que o cadastro pode ser presencialmente em casos excepcionais.“Caso o artista não tenha computador ou acesso à internet, o preenchimento do link pode ser feito com um auxílio no Departamento de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. A prioridade, no entanto, é o preenchimento online em respeito aos protocolos sanitários de distanciamento social”, completou Alexsandro Rosa.O Departamento de Cultura funciona na Avenida Padre Anchieta, 160, sala 07, Centro de Magé.