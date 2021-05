Magé vacina pessoas com 50 anos ou mais nesta quinta-feira (27). Divulgação: Prefeitura de Magé

Por Fernanda Domingues

Publicado 27/05/2021 13:31

Magé - A Prefeitura de Magé vacina nesta quinta-feira (26/05), os grupos prioritários de pessoas a partir dos 50 anos, trabalhadores da Saúde e pessoas com comorbidades. A 1° dose da vacina Pfizer acontece na Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá) e no Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, atrás do Hospital de Magé), das 7h às 16horas.



A vacina também inclui as gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades comprovadas dentro da idade indicada no calendário, idosos com 60 anos ou mais, e repescagem de trabalhadores da Saúde e funerários, cumprindo os requisitos de idade e comprovação que estão em atividade, e pessoas a partir dos 18 anos com Síndrome de Down, Anemia Falciforme e em tratamento de câncer.



Vacinação com AstraZeneca segue em 14 polos:

Seguindo o mesmo calendário de vacinação de primeira dose para pessoas com comorbidades e segunda dose dos trabalhadores da Saúde, os 14 polos de Imunização seguem com a aplicação da vacina do laboratório Astrazeneca das 9h às 14h.



São as USFs Barbuda, Andorinhas, Jardim Esmeralda, Cachoeirinha, Partido, Praia do Anil, Ypiranga, Buraco da Onça, Maurimárcia, Guarani I, Pau Grande, Jardim Nazareno e Serrana I, e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Piabetá



1ª dose de AstraZeneca



9h às 14h: USFs Barbuda, Andorinhas, Jardim Esmeralda, Cachoeirinha, Partido, Praia do Anil, Ypiranga, Buraco da Onça, Maurimárcia, Guarani I, Pau Grande, Jardim Nazareno e Serrana I, e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Piabetá.



Público: Pessoas com comorbidades comprovadas dentro da idade indicada no calendário e idosos com 60 anos ou mais. Pessoas com Síndrome de Down, Anemia Falciforme e em tratamento de câncer a partir dos 18 anos.



2ª dose de AstraZeneca



Para trabalhadores da Saúde e funerários dentro do período indicado na caderneta de vacinação.