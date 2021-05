Clientes da Enel de Magé poderão parcelar dívidas sem multas em mutirão. Inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (27) e vão até dia 3 de junho. Reprodução.

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 13:43

Magé - Consumidores residenciais e rurais que estão inadimplentes com a concessionária de energia Enel há mais de 90 dias poderão participar do "Mutirão Online do Procon Estadual do Rio de Janeiro". O mutirão vai possibilitar que os débitos sejam pagos sem multa, entrada e juros, podendo ainda serem parcelados em até 24 vezes sem juros, dependendo do caso.

As inscrições poderão ser feitas a partir desta quinta-feira (27/05) e vão até dia 3 de junho. Para se inscrever, basta preencher o formulário pelo link: https://forms.gle/ogiLT5BpE4wPoJfC6.

As negociações do mutirão acontecerão entre os dias 4 e 18 de junho por intermédio de um servidor do Procon que acompanhará como mediador, observando o direito do consumidor e as condições do acordo. O evento será virtual a fim de evitar aglomeração e propagação do coronavírus.



- Para ajudar neste momento difícil, gerado pela pandemia, fizemos um mutirão no início do mês com a Light, que foi um sucesso de adesão dos consumidores. Agora, vamos promover o evento online com a Enel e temos certeza que muitos consumidores serão beneficiados - disse o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.



A concessionária atua em 65 municípios do estado do Rio de Janeiro; atualmente, 1,2 milhão está inadimplente.