Pessoas com 51 anos ou mais podem se vacinar nesta quarta (26). Prefeitura divulga novo calendário. Divulgação: Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 13:05

Magé - A vacinação contra Covid-19 com o imunizante do laboratório Pfizer começou esta semana, e segue a todo vapor. As vacinas contra a Covid-19 do laboratório americano chegam em Magé na segunda-feira (24), de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, as doses do imunizante exigem um sistema frigorífico entre -25°C e -15°C, e tem curto prazo de armazenamento.



“Como a vacina do laboratório AstraZeneca, essa tem um esquema de imunização em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Vamos continuar vacinando os grupos prioritários de idosos a partir dos 60, trabalhadores da Saúde e pessoas com comorbidades com um calendário mais acelerado. E as gestantes e puérperas (que tiveram filhos até 45 dias) poderão tomar a vacina deste laboratório e estão convocadas a comparecer neste horário”, explicou o coordenador de Imunização, Henrique Moreira.



Vacinação 1ª dose de Pfizer



Super Tenda 24h (Praça 7 de Setembro, Piabetá) e Centro de Imunização (Rua Getúlio Pereira, atrás do Hospital de Magé).

Das 7h às 16h



Público: gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades comprovadas dentro da idade indicada no calendário, idosos com 60 anos ou mais, e repescagem de trabalhadores da Saúde e funerários, cumprindo os requisitos de idade e comprovação que estão em atividade.



A partir dos 18 anos com Síndrome de Down, Anemia Falciforme e em tratamento de câncer.



Calendário de vacinação Pfizer:



Quarta-feira (26/4) - 51 anos ou mais

Quinta-feira (27/5) - 50 anos ou mais

Sexta-feira (28/5) - 49 anos ou mais



Vacinação com AstraZeneca segue em 14 polos:



Seguindo o mesmo calendário de vacinação de primeira dose para pessoas com comorbidades e segunda dose dos trabalhadores da Saúde, os 14 polos de Imunização seguem com a aplicação da vacina do laboratório Astrazeneca das 9h às 14h.



São as USFs Barbuda, Andorinhas, Jardim Esmeralda, Cachoeirinha, Partido, Praia do Anil, Ypiranga, Buraco da Onça, Maurimárcia, Guarani I, Pau Grande, Jardim Nazareno e Serrana I, e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Piabetá



Vacinação 1ª dose de AstraZeneca



9h às 14h: USFs Barbuda, Andorinhas, Jardim Esmeralda, Cachoeirinha, Partido, Praia do Anil, Ypiranga, Buraco da Onça, Maurimárcia, Guarani I, Pau Grande, Jardim Nazareno e Serrana I, e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Piabetá



Público: pessoas com comorbidades comprovadas dentro da idade indicada no calendário e idosos com 60 anos ou mais.



Pessoas com Síndrome de Down, Anemia Falciforme e em tratamento de câncer a partir dos 18 anos.



Confira o calendário de vacinação do público-alvo da campanha com vacina AstraZeneca na próxima semana nos 14 polos:



Quarta-feira (26/4) - 51 anos ou mais

Quinta-feira (27/5) - 50 anos ou mais

Sexta-feira (28/5) - 49 anos ou mais



2ª dose de AstraZeneca



Para trabalhadores da Saúde e funerários, dentro do período indicado na caderneta de vacinação.