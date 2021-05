O prefeito de Magé Renato Cozzolino visitou o início da obra e ouviu demandas da população. Divulgação: Prefeitura de Magé

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 13:21

Magé - O bairro da Piedade, no primeiro distrito de Magé, se tornou um verdadeiro canteiro de obras. Isto porque a Prefeitura iniciou nesta segunda-feira (24) as obras da rede central de drenagem do bairro na Estrada Principal. Há anos, os moradores sofrem com enchentes por não terem uma rede que faz o escoamento das águas das chuvas.



“Não estamos falando de qualquer bairro, mas sim da Piedade, um lugar histórico onde temos o Píer da Piedade, Poço Bento, o quilombo do Feital e muitas riquezas. Você passa pela Piedade e vê que está abandonada. Iniciamos hoje uma grande obra que vai acabar com as enchentes, porque quando chove muitos moradores da parte inicial do bairro perdem seus utensílios domésticos e começamos essa obra de drenagem para solucionar esse problema de uma vez por todas”, explica o prefeito Renato Cozzolino.



Publicidade

A obra da rede central está sendo feita na Estrada da Piedade, no trecho entre a garagem da Auto viação Reginas e a ponte. Rodrigo Cabral mora no bairro há mais de 20 anos e estava convivendo há dois anos com manilhas na porta de casa, de uma obra que ia começar toda semana, mas iniciou na atual gestão em pouco mais de cinco meses de governo.



“O bairro sempre foi assim abandonado e nunca ninguém tomou uma atitude. A porta da minha casa está cheia de manilhas há dois anos, porque falaram que a obra ia começar, mas nada. Até que enfim um prefeito resolveu olhar por nós. As manilhas já estão saindo na minha porta e sendo enterradas, isso era o que a gente precisa. Era um absurdo um bairro histórico do centro da cidade está abandonado, mas tenho certeza que agora vai pelo que estou vendo”, comemora o empresário de 42 anos.



Publicidade

Ainda no bairro, quatro ruas (Alamedas I e II e as transversais) já estão prontas para receber a pavimentação e mais duas (Maria Quitéria e Vitória) receberão rede de drenagem para futuramente receber o asfalto.



“Já temos quatro ruas do bairro para começar a pavimentar e em pouco mais de duas semanas a poeira vai acabar para esses moradores. Quando acabarmos a instalação da rede central vamos asfaltar também a principal e depois manilhar as duas ruas do início do bairro”, detalha Renato.



Publicidade

O prefeito visita todas as frentes de obras da cidade e ouve as demandas da população. Foi através disso que o chefe do executivo municipal descobriu que alguns moradores do bairro estavam sem água e vai solucionar o problema.



“Diversos moradores me procuraram pelo problema da falta de água. Vimos o que tinha para fazer e constatamos que fizeram uma obra que infelizmente desligou a tubulação que levava água de um lado para o outro. Nos comprometemos com os moradores que até sexta-feira resolveremos esse problema”, garante Renato.



Publicidade

Quem vive do turismo também analisa o impacto que a obra vai trazer para o bairro.“Moro aqui na Piedade e a má preservação das estradas prejudica o nosso trabalho. Você quer trazer um grupo e fazer tour, que é uma caminhada que fazemos desde a garagem da Auto Viação Reginas até o Píer da Piedade, mostrando tudo que temos de história, fica difícil. Essa obra, realmente, vai ser um sucesso para decolar nossa vida como morador e o nosso bairro como um grande polo turístico”, destaca a turismóloga Cristiane Angelo.



Prefeitura de Magé inicia obras de drenagem no bairro Piedade. Obra promete acabar com as enchentes no local. Divulgação: Prefeitura de Magé

Publicidade