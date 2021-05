Por O Dia

Publicado 26/05/2021 13:52

Magé - A Prefeitura de Magé publicou, em Boletim Informativo Oficial, o processo seletivo para a escolha dos conselheiros que integrarão o novo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (CACS-Fundeb). A seleção segue o que determina a nova Lei do Fundeb, a Lei federal 14.113/20. O CACS deve realizar o acompanhamento e o controle social da distribuição, da transferência e da aplicação dos recursos do fundo e supervisionar a realização do censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, além de apreciar a prestação de contas dos recursos que deverão ser disponibilizados mensalmente pelo Poder Executivo, dentre outras atribuições.

O Conselho deve contar com 15 membros (e suplentes) e a seguinte composição: dois representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; um representante dos professores da educação básica pública; um representante dos diretores das escolas básicas públicas; um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas; dois representantes dos pais de alunos da educação básica pública; dois representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas; um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME); um representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei 8.069/90, indicado por seus pares; dois representantes de organizações da sociedade civil; um representante das escolas do campo; e um representante do Legislativo.

