Termina na próxima segunda (31) prazo final para vistoria de táxis em Magé. Taxistas que não comparecerem estarão sujeitos a sanções previstas em lei.

Publicado 27/05/2021 15:07

Magé - Os taxistas que ainda não realizaram a vistoria anual de 2021 na Secretaria de Transportes e Ordem Pública de Magé, devem correr. O prazo final termina na próxima segunda-feira (31) e não haverá nova prorrogação do prazo. Caso os proprietários das concessões do serviço não façam a vistoria, estão sujeitos a diversas sanções previstas na Lei Municipal 1311/97, como advertência, aplicação de multa, suspensão da autorização, remoção dos veículos encontrados rodando de forma irregular até a cassação definitiva da autonomia. Segundo com a Secretaria, cerca de 50% dos 178 taxistas ainda não compareceram ao órgão para efetivar o processo.

"As medidas adotadas pela Secretaria de Transportes visam favorecer o exercício legal da profissão e valorizar os 95 permissionários que se esforçaram para cumprir todas as exigências legais entre o primeiro prazo em março e o segundo prorrogado até a próxima segunda. Mesmo se tratando de período tão difícil para a classe que foi diretamente atingida pela pandemia. A fiscalização ainda abrirá vagas de novas autonomias que serão concedidas aos interessados que atendam os requisitos legais. Isto irá fomentar o município de maneira geral", explicou o secretário de Transportes e Ordem Pública, Pablo Vasconcelos.

Ainda de acordo com a Secretaria, além da fiscalização que vem sendo efetuada, estão sendo providenciados convênios de cooperação com outros órgãos de fiscalização para apoio, a fim de coibir o transporte clandestino de passageiros na cidade. Atualmente, motoristas que transportam passageiros clandestinamente são penalizados pelo Código de Trânsito Brasileiro com multa (a infração é média, com sanção de R$ 85,13) e retenção do veículo, que dura, no mínimo, 72 horas, segundo uma resolução em vigor desde 2014.

Documentos – A relação dos documentos para a renovação da permissão é a seguinte:

